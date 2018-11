Diefstal van zonnebrillen in Tilburg

Laatste update: 19-11-2018 | 17:40 Zaaknummer: 2018098010 Datum delict: 26-04-2018 Plaats delict: Tilburg

Een man stond donderdag 26 april in een brillenwinkel op de Heyhoefpromenade in Tilburg. Waarschijnlijk had hij een geprepareerd tasje bij zich. Zodra hij zijn kans schoon zag, liet hij er meerdere kostbare brillen in verdwijnen. Zonder af te rekenen liep hij later de winkel uit. Het alarm gaat hierbij niet af. Waarschijnlijk was dit dus niet de enige keer dat hij op deze manier winkelt.