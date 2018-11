Getuigenoproep na dodelijke steekpartij in Breda

Op zondag 4 november werd rond 04.00 uur op de Adriaan van Bergenstraat in Breda een man neergestoken. Deze man overleed kort tijd later aan de verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen die kort voor en kort na het incident contact met de verdachte hebben gehad. Van deze contacten zijn beelden, afkomstig van het gemeentelijke cameratoezicht.

Omschrijving

Op 04.05 uur liepen twee personen in richting van de Brug. Een minuut later renden ze in de richting van de loempiakraam. Kort hierna kwam de verdachte in beeld, hij rende richting zebrapad. Wie zijn deze personen?

De verdachte liep naar de taxistandplaats aan de Prinsenkade. Hier stond een witte taxi. De bestuurder daarvan stapte uit en liep naar de verdachte. De taxichauffeur gebaarde vervolgens. Wie is deze chauffeur?

Om 04.09 uur liep de verdachte naar een andere taxi. Op dat moment kwamen er enkele personen aanlopen, waaronder het eerdere slachtoffer van de mishandeling op het zebrapad. Aan de hand van getuigenverklaringen kon worden vastgesteld dat hier toen het slachtoffer werd neergestoken. Het slachtoffer stak de straat over en zakte daar in elkaar. De verdachte had hierna contact met de inzittende(n) van een witte Fiat 500. Wie is/zijn deze inzittende(n)?