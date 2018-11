Meerdere mishandelingen in de wijk Tuinzigt

In de avond van 5 juli dit jaar gaat het in de Bredase wijk Tuinzigt behoorlijk mis. Om onduidelijke redenen ontstaat er een broeierige sfeer in de wijk, waarbij grote groepen jongeren met elkaar slaags raken. Ook worden er verschillende bewoners en omstanders mishandeld.

Van het viertal plegen er twee zichtbaar een mishandeling, de andere twee bemoeien zich er mee. Alle vier zijn ze verdachte. Op een van de filmpjes is de mishandeling te zien van de aangever, de andere filmpjes zijn ervoor of erna opgenomen.

Vragen

Kan iemand iets vertellen over de toedracht of het motief?

Wie kan iets zeggen over de voertuigen waar over gesproken werd?

Wie zijn de personen die de mishandelingen plegen?

We kunnen ons ook voorstellen dat er mensen zijn die met hun telefoon beelden hebben gemaakt. Die beelden kunnen ons helpen de daders te vinden. Als u ze nog niet met ons gedeeld hebt, doe dat dan alsnog.