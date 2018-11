Opnieuw aandacht voor liquidatie Rob Sengers

Rob Sengers is op 8 september 2004 geliquideerd in Esbeek. De dader is nooit gevonden. Toch zijn we nog steeds bezig om meer informatie te achterhalen van wat er toen met hem is gebeurd. Een beloning van 15.000 euro helpt misschien bij het vinden van de schutter.

Omschrijving

Rob Sengers woonde in 2004, samen met zijn vrouw en twee kinderen in Neerpelt, net over de grens met België. Hij was veertig jaar toen hij vermoord werd. Bij een restaurant in Esbeek werd op 8 september 2004 een dode man gevonden. Hij was doodgeschoten. Mensen die toevallig langs liepen, ontdekten hem in zijn auto met draaiende motor. Tijdens zijn leven kwam Rob Sengers regelmatig in aanraking met justitie. Daarna was hij vooral betrokken bij de handel in verdovende middelen. Het leek erop dat de moord een afrekening was.