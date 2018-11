Vermissing van de 32-jarige Henk-Kris Heeren uit Breda

Laatste update: 19-11-2018 | 17:34 Zaaknummer: 2018224066 Datum delict: 19-09-2018 Plaats delict: Breda

Sinds woensdag 19 september jl. om 16 uur wordt de 32-jarige Henk-Kris Heeren uit Breda vermist. Hij was die woensdagmiddag in zijn auto vertrokken nadat hij zijn 2-jarige zoontje bij zijn moeder had afgezet aan de Kaprijkestraatin Breda. Henk reed in een grijze Toyota Aygo voorzien van het kenteken 49-SP-DH. Henk was kerngezond en had geen psychische problemen. Ook was hij nog nooit langere tijd van huis geweest.