Drietal pleegt woninginbraak

Op zondag 24 juni jl. werd bij de politie gemeld dat er was ingebroken in een woning aan de Elvis Presleylaan in de wijk De Poel. De bewoners bleken op vakantie. Een bewakingscamera legde de drie daders op beeld vast. Het is nog steeds niet bekend wie zij zijn.

Omschrijving

Wie herkent één of meer van deze mannen? Dader 1 had een spijkerbroek, een donkerblauw jack en donkerkleurige gympen aan en een grijze pet op. Hij lijkt kort haar te hebben, droeg donkerkleurige handschoenen en had die dag een baard van een aantal dagen.

Dader 2 droeg een donkerblauw jack, vermoedelijk behorend bij een regenpak. Ook hij had een spijkerbroek en donkerkleurige gympen aan. Wat opvalt aan zijn handen, is dat hij er iets lichtblauws aan droeg – mogelijk wanten, maar het lijken sokken te zijn.

De derde inbreker had een vlassig snorretje, had witte handschoentjes aan en liep op witte of lichtgrijze sneakers. Hij droeg een grijze 'EA7'-joggingbroek van Emporio Armani en een donkerder grijze hoody. De hoody heeft links op de borst een embleem, mogelijk van voetbalclub Chelsea FC.