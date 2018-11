Man steelt handtas

Omschrijving

Op camerabeelden is te zien dat een man de personeelingang van de supermarkt binnen gaat. Even later komt de man weer naar buiten en heeft de handtas in zijn handen. De man is vervoglens weggefietst.

In de gestolen handtas zat een portemonee met daarin een pinpas. Na de diefstal is er met de pinpas contactloos betaald bij een andere supermarkt in Cuijk. Wij willen graag weten wie de man op het beeld is.