Mishandeling met honkbalknuppel

Laatste update: 07-11-2018 | 10:34 Zaaknummer: 2018211859 Datum delict: 20-10-2018 Plaats delict: Uden

Op 20 oktober 2018 is er een man in zijn woning aan de Kruisherenstraat in Uden geslagen met een honkbalknuppel.