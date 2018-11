Overval op Kruidvat filiaal

Laat het ons weten via het tipformulier.

We zoeken vier jonge overvallers .

Omschrijving

Op vrijdagavond 2 november rond 19.30 uur werd de Kruidvat aan het Meerplein overvallen door vier jonge mannen. Het personeel werd bedreigd met een vuurwapen en een bijl. Er werd niets buit gemaakt. De daders vluchtten daarna weg op twee scooters. Alle overvallers hadden een blanke huidskleur. Een van hen droeg een blauw/paars trainingspak van voetbalclub Paris Saint Germain met daaronder een grijze trui met capuchon. De andere drie waren in het donker gekleed. Er waren op het moment van de overval een aantal klanten in de winkel aanwezig. Zowel het personeel als de klanten zijn flink geschrokken.

Wij hebben hele duidelijke beelden van de daders. Ze moeten wel herkend gaan worden. Onze vraag is eenvoudig: wie zijn dit?