Overval op Plus Supermarkt

Vermomd met zonnebril en vermoedelijk ook pruik heeft deze man de Plus Supermarkt op de Woenselsestraat overvallen op vrijdag 16 november rond 19:40 uur. Wie (her)kent hem of weet waar we hem kunnen vinden?

Het winkelend publiek en de medewerkers van de Plus blijven geschrokken achter. Eén getuige rent nog achter de dader aan naar buiten: een man met geblokt houthakkervest en petje. Hem willen we heel graag spreken. Mogelijk heeft hij gezien welke kant de dader op vluchtte.

De overvaller loopt meteen naar de servicebalie en bedreigt daar één van de medewerksters met een vuurwapen. Hij eist dat ze het geld uit de kassa in een zwart tasje doet wat hij op de toonbank legt. De medewerkster geeft het aan hem, maar het is niet genoeg. Dan loopt hij naar een andere kassa waar mensen net hun boodschappen staan af te rekenen. Hij overvalt de medewerkster achter de kassa, zij moet het geld uit de kassa ook in het zwarte tasje doen. Dan gaat hij er vandoor. Hij botst in zijn haast nog tegen de schuifdeuren en dan is hij weg.

Vragen

Ook als is de dader vermomd, toch is zijn gezicht goed zichtbaar. Als je hem kent, moet je hem haast wel herkennen. Als dit zo is, neem dan contact met ons op. De dader was gewapend en we sluiten niet uit dat hij het nog een keer probeert.

Ook zijn we op zoek naar een getuige: de man in geblokt houthakkersvest met petje. U rende achter de dader aan naar buiten. Mogelijk heeft u gezien welke kant de dader op vluchtte, of heeft u andere voor ons belangrijke informatie.

Informatie met ons delen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het tipformulier invullen mag uiteraard ook.