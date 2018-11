Omschrijving

Op maandagavond 4 juni, net voor twaalven, wordt er bij een man in de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven aangebeld. Er staan twee jongemannen voor de deur. Het slachtoffer wordt naar binnen geduwd, verzet zich en valt hierbij door een glazen tussendeur in de gang. Hierop vluchten de daders. Het slachtoffer raakt gewond en hij blijkt later ook in zijn rug te zijn gestoken. Wij tonen beelden uit de omgeving waarop de vermoedelijke daders te zien zijn. Ook zoeken we een kleine, zwarte auto met schade die mogelijk iets met de zaak te maken heeft. Een vermoedelijke poging overval loopt uit in een poging doodslag. Wie helpt ons mee de daders op te sporen?