Café overvallen

Twee gewapende mannen hebben eetcafé Petershof aan de Eemnesserweg in Baarn overvallen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

De twee overvallers gaan dan de zaak doorzoeken. Ze stelen sigaretten, geld uit de kassa, een telefoon én ze stelen de kluis. Pas als het stil is durft de medewerker uit de wc te komen. Dan belt hij 112. De politie zoekt vervolgens in de omgeving, maar de daders zijn nergens meer te vinden.

Op de wc opgesloten worden en horen hoe twee overvallers de zaak leegroven. Het overkomt een 21-jarige medewerker van het café op zondagavond 26 augustus 2018. Even voor middernacht is het slachtoffer alleen en staat buiten de zaak een sigaretje te roken. Ineens duwen twee gewapende mannen hem naar binnen en sluiten hem daar op.

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 13 november 2018. Al eerder besteedde RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld aandacht aan de zaak. Dat was in de uitzending van 10 oktober. En op 14 november besteedde Bureau Hengeveld nogmaals aandacht aan de zaak.

Vragen

Heeft u iets verdachts gezien dat mogelijk iets met deze overval te maken heeft?

Weet u misschien wie de verdachten zijn?

Herkent u één of beiden wellicht aan hun kleding, postuur of manier van bewegen?