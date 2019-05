Pinnen met door babbeltruc gestolen bankpas

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 21 mei 2019. Al eerder besteedde het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld aandacht aan de zaak. Dat was in de uitzending van dat programma van 31 oktober 2018.

Het gebeurt op 12 augustus 2018. De bejaarde is thuis in haar woning aan de Vossegatselaan in Utrecht als rond 16.00 uur de telefoon gaat. De vrouw aan de andere kant van de lijn zegt een medewerkster van de bank van het slachtoffer te zijn. Ze vertelt het slachtoffer dat haar bankpas geblokkeerd moet worden en dat ze daarvoor haar pincode nodig heeft. De bejaarde vrouw zoekt er niets achter en geeft 'de medewerkster' haar bankgegevens, inclusief haar pincode.

Bankpas opgehaald

Een paar minuten later wordt de bejaarde opnieuw gebeld door dezelfde vrouw die zich voordoet als medewerkster van de bank. Zij vertelt het slachtoffer dat ze ook de bankpas nodig heeft om deze te kunnen blokkeren en dat er iemand langskomt om die op te halen. Vervolgens wordt rond 16.15 uur aangebeld en geeft de vrouw nietsvermoedend haar bankpas mee.

Te laat

Als de oude vrouw op donderdag 16 augustus het verhaal aan haar zoon vertelt, heeft hij meteen door dat zijn moeder is opgelicht. Hij belt de bank op om de bankpas te laten blokkeren, maar het is al te laat. Op dat moment is al vijfentwintigduizend euro van de bankrekening afgeschreven.

Pinnen

Uit de afschriften blijkt dat in totaal vijf keer is gepind met de bankpas. De eerste twee keer wordt gepind in België, op dezelfde dag als dat de bankpas is opgehaald, rond 19.20 uur en net na middernacht. Vervolgens rijdt de oplichtster door naar Utrecht en neemt daar geld op uit de bank aan het Smaragdplein om 01.00 uur. Ook wordt vervolgens gepind met de bankpas op woensdag op het Muntplein in Nieuwegein en aan de Roelantdreef in Utrecht. De vrouw die op de bewakingsbeelden van het Smaragdplein te zien is, voldoet aan het signalement van de vrouw die bij het slachtoffer aan de deur haar pasje op kwam halen.

Signalement van de verdachte