Mishandeling 6-jarig jongetje supermarkt Mercatorplein

Omschrijving

Tussen 15.00 en 16.00 uur loopt het jongetje samen met zijn zus, een buurvrouw en haar kinderen vanaf het schoolplein naar een supermarkt aan het Mercatorplein. De kinderen rennen de supermarkt in en daar loopt het 6-jarige jongetje tegen een man aan die de supermarkt wil verlaten. Het jongetje en de rest van het gezelschap geven aan dat de man hem hierop zonder iets te zeggen bij zijn hoofd pakt en naar zich toe trekt. Tegelijkertijd brengt de man zijn knie naar voren en haalt met kracht uit tegen de buik van het jongetje. Na het knietje duwt hij het jongetje naar achteren en het jongetje valt op de grond. De man scheldt het gezelschap vervolgens uit. De buurvrouw spreekt de man aan, maar ook haar scheldt hij uit. Daarna loopt de man weg.

De verdachte is vastgelegd op camerabeelden. Dit betreft een man die aan het volgende signalement voldoet:

Tussen de 24 en 30 jaar oud;

Slank postuur;

Gemiddelde lengte, rond de 1.80 meter lang;

De verdachte droeg tijdens de mishandeling:

Grijze pet;

Groene trui met een grote witte afbeelding op de borst;

Blauwe broek.