Nieuwe getuigen gezocht zaak Mona Baartmans uit Delft

De 79-jarige Mona Baartmans uit Delft verliet op zondagmiddag 23 september om 16.30 uur verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Zij bezocht daar haar man. Op camerabeelden van het verpleeghuis is zij te zien. Ze is vertrokken met iemand die in een zwarte Renault Megane rijdt. Deze auto is vervolgens naar Delft gereden en is gefilmd op het Oosteinde. Mevrouw Baartmans zou daar zijn afgezet, vlakbij de kruising met de Broerhuisstraat, om vervolgens naar haar woning te gaan aan de Maria van Reigersberchstraat. Het onderzoeksteam heeft beeldmateriaal van nieuwe getuigen die op die bewuste middag in de buurt van het Oosteinde waren.

Omschrijving

Vragen

Het gedeelte van het Oosteinde tussen de Oude Langendijk en de Broerhuisstraat is hierbij van belang. De getuigen zijn vanwege privacyredenen onherkenbaar in beeld. Voor het onderzoek is het heel belangrijk als deze mensen contact opnemen met de recherche. Herkent u zich op de foto's of was u in de buurt van het Oosteinde in Delft op zondagmiddag 23 september rond 17.05 uur en heeft u belangrijke informatie voor het onderzoek? De recherche komt graag met u in contact via de tiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856. In deze zaak kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen op 06-57876279.