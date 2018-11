Greep uit de kassa in Oisterwijk

Op woensdagavond 11 oktober 2018 rond 20.00 uur deed een man een greep in de kassa van een supermarkt aan het Fabriekspad in Oisterwijk.

Vragen

1 Wie herkent de dief op de beelden?

2) Hij rende dus vanaf de winkel in de richting van het spoor. Was u in de buurt van deze supermarkt in Oisterwijk op woensdagavond 11 oktober 2018 rond 20.00 uur en heeft u toen iets opvallends gezien maar dat nog niet met ons gedeeld? Dat kan alsnog!