Mishandeling in Dommeltunneltje

Deze man in grijs poloshirt wordt verdacht van (betrokkenheid bij) een mishandeling in het Dommeltunneltje, waarbij een 57-jarige man ernstig gewond raakte in het gezicht. Er is sprake van een tweede verdachte in deze zaak, zie linker foto. Het betreft de man in blauwe spijkerbroek en licht gekleurd (wit) shirt of blouse. Wie (her)kent ze?

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juni fietste het 57-jarige slachtoffer rond middernacht met zijn dochter door het Dommeltunneltje nabij Centraal Station in Eindhoven. In het tunneltje liepen twee mannen, de dochter fietste voorop en passeerde de mannen het eerste. Op het moment dat haar vader de mannen voorbij fietste, kreeg hij een harde klap tegen zijn gezicht. Hierdoor kwam hij ten val en was een paar minuten buiten bewustzijn. Door deze mishandeling raakte hij gewond in zijn gezicht, had hij zijn neus gebroken en waren er tanden afgebroken. De daders zijn vervolgens weggelopen.

Beide mannen werden eerder onherkenbaar getoond en kregen twee weken de tijd om zich te melden. Dat is niet gebeurd. Daarom hebben we ze nu herkenbaar in beeld gebracht. Wie kent ze?

Mocht u de combinatie van de twee mannen herkennen, neem dan ook contact met ons op.