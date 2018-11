Overval snackbar Karel Doormanstraat

Omschrijving

Donderdagavond 20 september rond 23.25 uur, is een medewerker van de snackbar achter de toonbank aan het werk. Hij ziet dat er twee mannen binnen komen, waarvan één een mes in zijn handen heeft. De mannen komen naar de toonbank toe en roepen dat het een overval is en dat ze geld willen. Daarna klimmen de mannen over de toonbank heen en bedreigen de medewerker met het mes. Ook wordt hij geduwd. De medewerker is bang en opent de kassalade. De twee overvallers pakken geld, klimmen weer terug over de toonbank en vluchten naar buiten. De medewerker ziet dat de twee naar de Bestevaerstraat in de richting van de Bos en Lommerweg rennen. Van de twee overvallers is het volgende signalement bekend:

Overvaller 1

- slank postuur;

- licht getinte huidskleur;

- tussen de twintig en de dertig jaar oud;

- ongeveer 1.75 meter lang.

Overvaller 2

- slank postuur;

- licht getinte huidskleur;

- tussen de twintig en de dertig jaar oud;

- ongeveer 1.70 meter lang.

Beide mannen droegen donkere jassen met capuchons, spijkerboeken en donkere schoenen. Kent of herkent u de mannen op de beelden? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Informatie kan ook worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier.