Schietincident horecagelegenheid Johan Huizingalaan

De politie is op zoek naar de verdachte die in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september een pand aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam-West heeft beschoten.

Omschrijving

De schutter komt rond 03.00 uur vanuit de richting van de Cornelis Lelylaan aan de achterzijde van het pand aanlopen. Hij/zij heeft in zijn/haar linkerhand een vuurwapen met een geluidsdemper. Hij/zij richt op de achterdeur van het pand. Kennelijk weigert het wapen en de verdachte voert een aantal handelingen uit aan het vuurwapen. Daarna loopt de verdachte terug in de richting waar hij/zij vandaan kwam. Kort daarop rent de verdachte terug richting de Pieter Calandlaan om het pand heen en schiet dan op de ramen van het pand. Hierbij heeft hij/zij het vuurwapen vast in zijn/haar rechterhand.

De verdachte is vastgelegd op camerabeelden. Door de wijze waarop hij/zij zich heeft gekleed is hij/zij zo goed als onherkenbaar. De verdachte heeft een lang, slank postuur en draagt een donker regenjack met capuchon, waarschijnlijk een spijkerbroek, donkere sportschoenen, zwarte handschoenen en een bivakmuts.