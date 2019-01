Online verkoopster slachtoffer van betaalverzoekfraude

Omschrijving

De koper vroeg het slachtoffer namelijk om 1 eurocent over te maken via een online betaalverzoek. Zogenaamd om er zeker van te zijn dat hij / zij niet bedonderd wordt. Zonder argwaan accepteert de vrouw dit verzoek en probeert, door middel van een toegestuurde link, het geld over te maken.



Valse website

Echter wat het slachtoffer op dat moment niet door heeft, is dat ze wordt doorgestuurd naar een valse website. De link bevat niet een echt betaalverzoek, waardoor het de vrouw niet lukt om geld over te maken. Desondanks krijgt de fraudeur wél toegang tot al haar gegevens. In de dagen erna wordt er ruim 1000 euro van haar rekening overgeschreven naar een andere rekening. De armband wordt uiteindelijk niet verkocht.



Verdachte in beeld

Vaak zit er achter dergelijke praktijken een heel netwerk. Op één moment komt zo’n netwerk heel even in beeld; wanneer het geld van de rekening wordt gepind. De politie heeft daardoor beelden van een verdachte in deze zaak. Met een gestolen pas pint hij op dinsdag 15 maart 2018 bij een pinautomaat van de ABN-AMRO bank aan de Dordtselaan in Rotterdam.