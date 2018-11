Overval tankstation Wormerveer

Omschrijving

De dader komt net na 20.30 uur aanlopen vanuit de richting van de Noordsterweg. Wanneer hij binnenkomt haalt hij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tevoorschijn en laat deze zien aan de medewerkster die achter de kassa staat. De overvaller weet in de kassaruimte te komen doordat de deur open heeft gestaan. Dit kwam vermoedelijk door het in- en uitlopen van een collega die bezig was met schoonmaakwerkzaamheden. Onder bedreiging van het wapen maakt één van de medewerkers de kassa open. De overvaller verlaat nadat hij het geld buit heeft gemaakt de winkel en rent in de richting van de Noorsterweg weer weg.