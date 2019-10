Geweldadige woningoverval landhuis Vierhouten Laatste update: 01-10-2019 | 15:20 Zaaknummer: 2019111197 Datum delict: 13-03-2019 Plaats delict: Vierhouten, Elspeet Op woensdag 13 maart 2019 overvallen twee gemaskerde mannen een echtpaar in een landhuis aan de Tongerenseweg in Vierhouten. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omdat we de zaak heel graag willen oplossen is er nu een beloning van 7500 euro voor de tip die dat doet. Op 1 oktober 2019 opnieuw in Opsporing Verzocht.

Omschrijving Onder bedreiging van een vuurwapen weten ze o.a. de kluis buit te maken. De gehele overval duurt bijna twee uur. Na de overval gaan de twee, vermoedelijk jonge overvallers, er vandoor in de auto van de bewoners. Deze auto wordt twee dagen later op ca. 10 km afstand van het landhuis van de slachtoffers teruggevonden in het bos in Elspeet. Daar wordt vlakbij ook de opengebroken kluis aangetroffen.



In de uitzending van Opsporing Verzocht op 2 april 2019 een uitgebreide reconstructie van deze overval. Ook komt één van de slachtoffers aan het woord. Daarnaast worden bewakingsbeelden uit de omgeving, waarop verschillende voertuigen te zien zijn, getoond. Op 3 april 2019 opnieuw aandacht voor deze zaak in Bureau GLD.





Vragen Wie kan iets vertellen over deze overval?

Heeft u informatie, meld u dit dan bij de politie via 0800 6070, anoniem via 0800 7000 of via het tipformulier op deze pagina.

