Plofkraak metrohal Ganzenhoef

Een geldautomaat bij de ingang van het metrostation Ganzenhoef aan de Elsrijkdreef in Amsterdam Zuidoost, in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 maart 2019 om 3.20 uur.

Omschrijving

Twee mannen plegen die nacht rond 03.20 uur een plofkraak op een geldautomaat bij de ingang van het metrostation Ganzenhoef. Dit zorgt voor een enorme knal, waarbij er veel schade ontstaat aan onder andere de gevel van het metrostation. De mannen vluchten met een scooter in de richting van Diemen. De scooter maakte daarbij opvallend veel lawaai.



De schade is groot en het station is meerdere dagen gesloten voor herstelwerkzaamheden. De schade bedraagt 300.000 euro. Het is de daders, zoals bij vrijwel alle plofkraken in Amsterdam, niet gelukt om de geldcasettes mee te nemen en ze zijn er alleen met een klein geldbedrag vandoor gegaan.

Van de plofkraak zijn camerabeelden en de recherche wil graag weten of er mensen zijn die informatie hebben over de daders. Mogelijk is één van de daders gewond geraakt aan zijn arm tijdens de explosie. Op de beelden is namelijk te zien dat hij zijn arm niet goed kan gebruiken. Mogelijk is het in de omgeving van de dader opgevallen dat hij plotseling een verwonding had aan zijn arm.

Naast het metrostation is na de plofkraak een accu aangetroffen. Vermoedelijk is deze achtergelaten door de daders. Op de accu staan handgeschreven cijfers en letters en rechercheurs willen graag weten of er mensen zijn die de accu herkennen of er meer informatie over hebben.

Heeft u informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.