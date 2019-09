Man met bierfles geslagen voor café Jolly Jester

Omschrijving

Een getuige verklaarde dat het slachtoffer op straat stond met een aantal andere mensen. Er stopte een, volgens die getuige, een blauw/paarse auto en de bijrijder stapte uit met een bierfles. Hiermee sloeg hij zijn slachtoffer op het hoofd. Vermoedelijk had de auto een Belgisch kenteken. Een andere getuige sprak over een Peugeot 206. Ook die zag de bijrijder uitstappen en hoorde dat hij iets zei, mogelijk in de Poolse taal. Hierna stapte de bestuurder uit. Het slachtoffer kreeg vervolgens een klap met een bierfles van de bijrijder. Beiden stapten hierna in de auto en reden weg. Op camerabeelden zien we dat de daders twee mannen zijn. Vermoedelijk dus van Oost-Europese afkomst. De mannen en het voertuig staat op beeld.



De persoon die heeft geslagen heeft een stevig gezet postuur. Deze man heeft een tatoeage op de rechterarm, had een rond gezicht met kort zwart haar, hij droeg een klein baardje. Deze man droeg een wit T-shirt en vermoedelijk een driekwart broek. De andere man, de bestuurder van het voertuig, had een mager postuur en droeg een lange broek.



Wie weet wie deze mannen zijn en waar we ze kunnen vinden? Wie weet meer te vertellen over de auto of misschien van de combinatie van de mannen met de auto?