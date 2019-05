Mishandeling Neckerspoel

Omschrijving

Van zaterdag op zondagnacht 7 april omstreeks 02.00 uur, heeft er op de Neckerspoel een mishandeling plaatsgevonden. Deze locatie ligt aan het station in het centrum van Eindhoven, dit is de standplaats voor bussen en taxi's. Op de foto is de locatie zichtbaar waar het strafbare feit heeft plaatsgevonden.

Specifiek zijn we op zoek naar 2 taxi's waaronder een grijze en een zwarte Mercedes. Maar ook andere getuige zijn zeker belangrijk in dit onderzoek. Ben jij, of ken je iemand die getuige geweest is van deze mishandeling dan komen wij graag met je in contact. Je kunt bellen naar 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2019069573, of vul het tipformulier op deze pagina in.