Verdachte inbraak bedrijfspand Joan Muyskenweg gezocht

Op dinsdag 4 juni 2019 is er ingebroken in een bedrijfspand aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Duivendrecht. Bij deze inbraak zijn meerdere laptops weggenomen. Op camerabeelden is een verdachte van de inbraak vastgelegd. Het onderzoeksteam wil graag weten wie deze man is.

Omschrijving

De verdachte is die dinsdagavond verschillende keren rond het pand op camerabeelden te zien. Rond 20.30 uur fiets hij langs het pand, stopt ergens en parkeert zijn fiets. Hij verdwijnt even uit beeld, maar komt snel terug en fietst dan weer door. Even later is te zien hoe de man bij een nooddeur aan komt lopen. Hij pakt een voorwerp uit zijn jas wat veel weg heeft van een schroevendraaier en vervolgens lijkt hij de deur te willen forceren. Later zijn ook braaksporen bij de deur aangetroffen. Het lukt de man niet om de deur daadwerkelijk te forceren en hij gaat weer weg. Kort daarna is op beelden te dat hij weer langs het pand fietst. Hij verdwijnt uit beeld en komt na zo’n tien minuten weer terug het beeld in fietsen. De man heeft dan opeens spullen bij zich, die hij eerder nog niet had. De volgende morgen blijkt dat meerdere laptops zijn weggenomen.

Het onderzoeksteam wil graag weten wie de man op de camerabeelden is. Herken je hem of misschien zijn fiets? Weet je wat er met de gestolen laptops is gebeurd? Of heb je andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.