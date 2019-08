Greep uit de kassa bij Jumbo, medewerker mishandeld

Omschrijving

Het gebeurde rond 20:00 uur. Op het moment dat de medewerker achter de kassa wisselgeld wil teruggeven aan één van de jongens, doet de andere jongen (in de Adidas jas) een greep in de kassa. In een reflex duwt de medewerker de kassa dicht met de vingers van de overvaller ertussen. De andere jongen probeert ook geld uit de kassa te graaien. De medewerker maakt het ze niet makkelijk en duwt de grijpende handen telkens weg. Dan geeft de jongen in de Adidas jas een klap tegen het hoofd van de medewerker, die deinst achteruit en zodoende kan er dan toch geld worden buitgemaakt.

De Jumbo medewerker liep door de klap een hersenschudding op en moest worden behandeld in het ziekenhuis.