Gewapende overval koeriersbedrijf

Een koeriersbedrijf aan De Tweeling in Den Bosch is zaterdagavond 24 augustus overvallen door drie of vier mannen. De vermoedelijke vluchtauto – een zwarte Audi RS3 – is vastgelegd op beeld.

Omschrijving

De bewapende mannen bestormden iets na 22.30 uur het koeriersbedrijf. Gedurende de overval waren er personeelsleden aanwezig, die werden door hun belagers bedreigd. Gelukkig wist één van de medewerkers de politie te waarschuwen. Vermoedelijk zijn er alleen telefoons buitgemaakt.



Vluchtauto zwarte Audi RS3

Mogelijk zijn de in het zwartgeklede mannen die bivakmutsen droegen gevlucht in een zwarte Audi RS3. Helaas is het kenteken niet te ontcijferen. Ze reden weg richting de rotonde en de N279. Waarschijnlijk heeft de auto voor de overval al even staan wachten op het industrieterrein. Misschien is dat iemand opgevallen.



Heeft u het voertuig ergens zien rijden, mogelijk opvallend hard, of vermoedt u waar de auto nu is? Tip de politie!