Verdachten gewelddadige berovingen gezocht

Gisterenavond en vannacht vonden er in Geffen twee straatroven en een poging tot straatroof plaats. De slachtoffers werden onder bedreiging van een stroomstootwapen gedwongen hun bezittingen af te geven. In alle drie de gevallen zijn wij op zoek naar getuigen.

Omschrijving

De eerste straatroof vond plaats op dinsdag 13 augustus rond 23.05 uur op de Kloosterstaat in Geffen ter hoogte van de winkel Gera Bloemdesign. Het slachtoffer liep vanuit de Kloosterstraat richting de Dorpstraat. Er waren maar liefst vier daders die het slachtoffer dwongen onder bedreiging van een stroomstootwapen al zijn bezittingen af te geven. Het slachtoffer was na een bezoek aan de kermis op weg naar huis.

De tweede straatroof en de poging tot straatroof vond plaats rond 01.30 uur op de Oostenakkerstraat in Geffen. In eerste instantie kon een eerste slachtoffer op de fiets ontkomen nadat er werd gedreigd met een stroomstootwapen. Kort hierna hebben de twee daders die op een brommer zaten hun pijlen gericht op een ander persoon die ook op de Oostenakkerstraat fietste. Beide slachtoffers fietsten van de kermis in Geffen terug naar Oss.

Signalementen

De daders opereren mogelijk in wisselende samenstelling. Bij de beroving op de Oostenakker ging het om twee daders die op een brommer zaten.

Signalement daders Oostenakker

Dader 1 (bestuurder scooter)

1.75 m lang

Iets wat stevig postuur

Lichte haarkleur

Ongeveer 17 jaar oud

Donkere kleding

Dader 2

1.80 m lang

Mager postuur

Smal gezicht

Donkerblond haar

Ongeveer 17 jaar oud

Donkere kleding

Donkere jas

Signalement daders Kloosterstraat.

Dader 1 (welke de bedreigingen uitte en het stroomstootwapen gebruikte)

1.80 tot 1.85 lang

Leeftijd: 17/18 jaar oud

Capuchon over zijn hoofd, kleding: een legergroene, vermoedelijk Nike, trainingspak met zwarte accenten

Zwarte schoenen en zwarte handschoenen

Dader 2,3 en 4

Dader 2 en 3 1.75 -1.80 lang

Dader 4 1.65 lang (stuk kleiner dan de andere daders)

Leeftijd tussen 15-18 jaar

Zwarte kleding, capuchon over hoofd en zwarte handschoenen.

Tips?