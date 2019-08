Politie roept inbreker woning Bunde op zich te melden

Op vrijdag 5 juli rond 16.00 uur glipte een onbekende man een woning aan de Vliegenstraat in Bunde binnen. Terwijl de bewoners nietsvermoedend rond het huis aan het werk waren, betrad de man via de binnenplaats de woning en nam sieraden en geld weg. De politie beschikt over beelden van de vermoedelijke dader en roept hem dringend op zich te melden. Gebeurt dit niet binnen twee weken dan worden de beelden openbaar gemaakt.

Omschrijving

Bij het verlaten van de woning passeerde hij de 73-jarig bewoner die hem vervolgens opmerkte. De verdachte vluchtte vervolgens in de richting van het Sint Agnesplein, waarna de geschrokken bewoners de politie alarmeerden.

De verdachte is een licht getinte man met een donkere haarkleur. Hij is kalend en draagt een bril. Hij droeg die dag een blauwe jeans, grijs shirt en donkere sneakers van het merk Nike. De zool van de sneakers zijn zwart met grijze en witte accenten.

Weet u meer over deze vermoedelijke dader? Deel uw informatie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).