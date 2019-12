Bankpassen weg na inbraak loonbedrijf

In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 september wordt een loonbedrijf aan de Kapelweg in Silvolde dupe van een inbraak.

Omschrijving

Na de inbraak mist het bedrijf enkele bankpasjes. Met één van de passen pint op 20 september iets na 06.00 uur een man een aanzienlijk geldbedrag bij een geldautomaat in de Van Voorststraat in Huissen. Er is een andere man bij hem. We zijn op zoek naar deze mannen.