Brand gesticht in bedrijfspanden Arnhem en Den Haag

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 september 2019 wordt de voorgevel van een bedrijfspand in de Volkerakstraat in brand gestoken.

Omschrijving

Op camerabeelden zijn de verdachten te zien met een jerrycan die ze gebruiken om de brand mee te stichten. Van ditzelfde bedrijf werd eerder een pand in Den Haag in brand gezet. Wie herkent (een van) deze drie personen of kan iets over de zaak vertellen?