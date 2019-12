Ruiten bedrijf tot 4 maal toe vernield door kogeltjes

Twee personen vuren op zaterdag 19 oktober 2019, in de vroege ochtend, kogeltjes af op de ruiten van een bedrijf aan de Rondweg in Wezep. Daarvoor gebruiken ze waarschijnlijk een luchtbuks en/of katapult.

Omschrijving

Er raken meerdere ruiten beschadigd. Het is de vierde keer dit jaar dat dit gebeurt. De schade voor het bedrijf is groot.



Op bewakingsbeelden is te zien dat een persoon achter de geluidswal, vanaf de Savornin Lohmanhof in de richting van het pand loopt en een schietbeweging maakt. Een tweede persoon komt vanaf de Savornin Lohmanhof de Rondweg op lopen en stelt zich verdekt op achter een auto. Vervolgens maakt hij een schietbeweging richting het bedrijf.



In de buurt van het bedrijf zien we op andere bewakingsbeelden op een eerder moment twee personen te fiets. Eén van hen fietst op een witte damesfiets. De andere draagt een pet, die vermoedelijk overeenkomt met die van eén van de schutters.