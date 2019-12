Wie kent deze accu-dief?

Hij stalt zijn fiets, een zgn. moederfiets met een kinderzitje voorop. Als hij even later terugkomt trekt hij nog nét voor hij weer op zijn fiets stapt de accu van een e-bike af en neemt deze mee in een tas.

Vragen

Wie kent deze man die de accu steelt? Eventueel in combinatie met de moederfiets.

De laatste maanden worden er bij de ziekenhuizen in Deventer en Zwolle veel accu's van e-bikes gestolen. Je kunt dit voorkomen. Neem de accu mee, doe deze in je tas of rugzak, of als het kan in een kluisje.