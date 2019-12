Mislukte plofkraken in Tubbergen en Lattrop

Omschrijving

In Tubbergen op maandag 9 december nog. Daar was de verdachte al best ver voordat hij zijn poging tussen 03.00 en 03.30 uur ’s ochtends afbrak.



In Lattrop is in de vroege ochtend van woensdag 4 december op een zelfde manier als in Tubbergen de beveiligingscamera van een geldautomaat aan de Dorpsstraat onklaar gemaakt. We denken dat de man die daar op de 4e actief was dezelfde is als in Tubbergen. De verdachte is in Tubbergen op beelden vastgelegd.