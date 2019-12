Recherche zoekt getuigen schietincident Doetinchem

De recherche doet onderzoek naar een schietincident in de omgeving van het ziekenhuis. Een 22-jarige man uit Gouda is hierbij gewond geraakt.

Zondag 1 december rond 18:30 uur meldde de man zich met schotwonden in het ziekenhuis. Het slachtoffer reed die dag in een blauwe Suzuki Wagon R op de kruising Leerinkstraat en Kruisbergseweg, toen hij vanuit een donkere personenauto die achter hem reed werd beschoten. In de omgeving van het ziekenhuis werd de blauwe Suzuki aangetroffen. Deze is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Vragen

De recherche heeft nog veel vragen en roept getuigen op zich te melden. De politie sluit niet uit dat er eerder op de dag, op een andere locatie ook geschoten is. De recherche komt graag in contact met getuigen die op zondag 1 december iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van het ziekenhuis of op een andere locatie in Doetinchem, waarbij een blauwe Suzuki Wagon en een donker gekleurde personenauto betrokken waren.

Heeft u verdachts gezien of gehoord dat mogelijk met dit incident te maken heeft? Neem contact met ons op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.