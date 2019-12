Gestolen bankpassen Huizen

Laatste update: 12-12-2019 | 17:24 Zaaknummer: 20193454409 Datum delict: 18-11-2019 Plaats delict: Huizen

Vanuit de keuken bij een bedrijf in Huizen is een geldkistje weggenomen. Er zijn o.a. bankpassen weggenomen, waarmee in Utrecht bij drie winkels is betaald. De pincode zat bij de weggenomen bankpassen in het kistje.