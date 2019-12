Poging tot straatroof Utrecht

Omschrijving

Na tegenstribbelen is het slachtoffer in zijn gezicht geslagen, waarna de verdachten op twee fietsen zijn gevlucht. Mogelijk is een bewoner van de Hogelanden Westzijde getuige geweest van dit voorval.

Signalement:

3 verdachten

Donkere kleding

Bivakmutsen

Spraken met een accent

Herkent u de verdachten in deze omschrijving, of heeft u wat gezien? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000 of M-online.