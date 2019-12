Diefstal in vereniging sportwinkel Bijlmerplein

Laat het ons weten via het tipformulier.

Donderdagavond 7 november 2019 pleegde een groep jonge jongens samen een winkeldiefstal bij een sportwinkel aan het Bijlmerplein. De diefstal en meerdere verdachten zijn vastgelegd door beveiligingscamera’s. De politie deelt deze beelden, de verdachten zijn wel in eerste instantie onherkenbaar gemaakt. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om minderjarige jongens en zij krijgen daarom twee weken de tijd om zich te melden. De dringende oproep aan de verdachten is om dit te doen, anders worden beelden van de stelende jongens alsnog herkenbaar getoond.

De diefstal en ook de verdachten staan op beeld. Op die beelden is te zien dat alle verdachten jonge, donkere jongens zijn. De verdachten zijn zeer waarschijnlijk minderjarig. Zij krijgen daarom twee weken de tijd om zich bij de politie te melden. Doen ze dit niet, dan worden de jongens die kleding pakten alsnog herkenbaar getoond. De dringende oproep aan deze jonge verdachten is dan ook om zich bij te melden

Vragen

Herkent u de jongens alsnog op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in.

U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.