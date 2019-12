Dode vrouw en baby in Diemen

Omschrijving

Op die vroege ochtend meldt de 48-jarige mannelijke bewoner van het appartement zich bij de politie. Wanneer politiemensen poolshoogte gaan nemen, treffen ze daar de overleden 32-jarige Patricia Oliveira dos Santos en haar eveneens overleden pasgeboren zoontje aan. De 48-jarige Diemenaar zit sindsdien vast.

Fortaleza

Patricia en haar vriend leerden elkaar zo’n drie jaar geleden kennen in het Braziliaanse Fortaleza, waar Patricia woonde, samen met haar zoons uit een eerdere relatie. Sindsdien onderhielden Patricia en haar vriend een latrelatie. In het voorjaar van 2019, tijdens zijn bezoek aan Fortaleza is Patricia in verwachting geraakt van hun eerste kindje samen.

In de woning bevallen

Patricia was pas recent in Nederland, sinds 29 september 2019 en zij was op dat moment ongeveer 7 maanden zwanger. Patricia is ergens tussen 17 en 18 oktober in het appartement aan de Martin Luther Kinglaan bevallen na een zwangerschap van ongeveer 7,5 maand. Mogelijk is de bevalling opgewekt door abortuspillen. Of dit tegen de wil van Patricia is gebeurd, wordt onderzocht. Waarschijnlijk is de Braziliaanse na de bevalling overleden door bloedverlies. Bij de bevalling waren geen verloskundige of andere medische hulpverleners aanwezig.

Laatste beelden Patricia

Op woensdagavond 16 oktober bezochten Patricia en haar vriend café Cheers en ’t Pandje in Diemen. Op de beelden is te zien hoe ze rond 01.50 uur weer thuiskomen. Rond 04.00 uur verschijnt Patricia weer in de hal van de flat, maar dan lijkt ze onvast ter been. Ze wankelt en heeft bagage bij zich. Iets voor 05.00 uur verlaat ook haar vriend de flat, om daarna rond 05.30 uur samen terug te komen.

Wie zag Patricia?

Met de aanhouding is het onderzoek nog niet afgerond en de politie heeft nog belangrijke vragen. Zo willen rechercheurs graag spreken met mensen die Patricia in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober tussen 04.00 en 05.30 uur hebben gezien of gesproken. Ook wil het onderzoeksteam graag weten wie in de weken voor Patricia’s dood contact met haar heeft gehad. In de periode tussen 8 en 15 oktober dronk Patricia bijna dagelijks een kop koffie bij de Albert Heijn XL aan het Diemerplein in Diemen. Heeft u daar met haar gesproken? Neem alstublieft contact op met de politie.

ze droeg die nacht een rode jas

had een koffer bij zich en verschillende tassen

sprak alleen Portugees, geen Nederlands of Engels

er ontbraken meerdere tanden in haar mond

Informatie

Heeft u Patricia mogelijk gezien in de nacht van 16 op 17 oktober? Of heeft u haar gezien of gesproken sinds haar aankomst in Nederland op 29 september? Neem dan contact op met de recherche via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier of via www.meldmisdaadanoniem.nl.