Zware mishandeling Leidsebrug

Omschrijving

Een 24-jarige Amsterdammer is die nacht op stap geweest met vrienden. Rond 05.00 uur vindt hij het welletjes en loopt hij richting de taxistandplaats bij de Leidsebrug. Op camerabeelden is te zien dat het daar vervolgens helemaal misgaat tussen een aantal mannen. Er wordt over en weer geschopt en geslagen. Op enig moment moet de 24-jarige Amsterdammer het ontgelden, wanneer hij wordt vastgepakt door een man met een rode jas. Hij wordt in een wurggreep gehouden net zo lang tot hij het bewustzijn verliest. Terwijl hij wordt vastgehouden en zelfs nadat het hij het bewustzijn heeft verloren, wordt er door drie andere mannen op hem ingeschopt en geslagen. Daarna gaan de mannen er vandoor. Het slachtoffer houdt wonderbaarlijk genoeg geen ernstig letsel over aan de mishandeling.

Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding is geweest voor de zware mishandeling. Volgens het slachtoffer hebben de verdachten hem kort voor de mishandeling daar in de buurt in het Spaans uitgescholden. Mogelijk zijn de verdachten afkomstig uit een Spaanstalig land. De recherche wil graag weten wie de verdachten zijn.

Van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1 (de man die het slachtoffer in de wurggreep hield)

Man met een lichte huidskleur

Ongeveer 1.90 meter lang

Rond de 30 jaar oud

Gemillimeterd haar

Droeg een rode jas

Verdachte 2

Man met een licht tot licht getinte huidskleur

Normaal postuur

Donker haar

Driekwart lange donkere jas

Donkere kleding

Verdachte 3

Man met een getinte huidskleur

Normaal postuur

Droeg een petje

Donkere jas

Grijze Adidas-trui

Verdachte 4

Man met een getinte huidskleur

Normaal postuur

Kort geblondeerd haar

Donkere kleding

Witte trui met een opvallende opdruk

Informatie over de verdachten of over deze zaak kan gedeeld worden via de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier of via het anonieme tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl.