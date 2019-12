Babbeltruc en diefstal Kornalijnhorst Den Haag

Op zaterdag 5 oktober 2019 rond 17.00 uur plegen drie jongens een babbeltruc in een woning aan de Kornalijnhorst in Den Haag.

Omschrijving

Ze dringen zich met een smoes (energieleverancier) de woning binnen en zetten het 82-jarig slachtoffer onder druk om haar pinpas en pincode te geven. Met de pas wordt later door een jongeman gepind in de Albert Heijn en daar zijn camerabeelden van. Vanwege de mogelijk jonge leeftijd van de pinner is hij onherkenbaar in beeld. Er wordt in totaal €1500 buit gemaakt.