Babbeltruc Traviatastraat Den Haag

Zij bellen aan bij het bellenbord bij gemeenschappelijke toegangsdeur. In verband met de verbouwing van het boven gelegen appartement zeggen zij dat zij een controle komen uitvoeren met betrekking tot lekkages. Het slachtoffer moest met de man plaatsnemen in de douchecel en het water laten lopen. De vrouw ging in de woning op "lekkages controleren" ondertussen haalde zij uit een kastje een envelop met al haar spaargeld. Er is een groot geldbedrag van buitgemaakt. Er worden twee compositietekeningen getoond van de twee verdachten.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.