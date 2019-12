Diefstal scootmobiel Pletterijstraat Den Haag

Tussen woensdag 7 augustus 22.30 uur en donderdag 8 augustus 22:30 uur is er een op straat geparkeerde scootmobiel weggenomen op de Pletterijstraat in Den Haag.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.