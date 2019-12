Sieraden aangetroffen bij verdachten van serie babbeltrucs

Dankzij onderzoek en een aantal tips heeft de politie op 9 oktober twee verdachten uit Nieuwegein aangehouden. Deze vrouwen van 27 en 22 jaar oud kunnen mogelijk in verband worden gebracht met een groot aantal aangiftes. De vrouwen hebben in ieder geval toegeslagen in Krommenie, Haarlem, Leiderdorp, Den Haag, Zaltbommel, Leeuwarden, Amsterdam, Maarssen, Deil, Soest, Leusden, Delft, Zwijdrecht, Geldermalsen en Diemen. Tijdens de huiszoekingen zijn er sieraden aangetroffen, mogelijk zijn deze van een diefstal afkomstig. De oplichters deden zich voor als medewerksters van het Nationaal Ouderenfonds of ouderenbond en vertelden dat zij een gewonnen prijs zouden krijgen. Korte tijd stonden ze dan met een bos bloemen op de stoep en bij het binnenlaten maakten ze bankpassen en sieraden buit.

Vragen

Herkent u de sieraden of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.