Klemrijden auto Gouda

De bestuurster schrikt daar zo van en gaat er vandoor. Mogelijk is het voertuig wat haar klemrijdt een Volkswagen Golf type 5. De Volkswagen Golf type 5 is beschadigd aan de rechterportier. Met een getuigenoproep hoopt de politie dat getuigen die iets hebben gezien van het klemrijden van een auto op de N451 zich melden.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.