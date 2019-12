Insluiping Honselersdijk

Een man komt per fiets op het erf aan en loopt de woning van het slachtoffer binnen. Daar neemt hij een groot geldbedrag van het slachtoffer mee. Op camerabeelden is de verdachte te zien.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.