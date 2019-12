Welke bestuurder liet vrouw gewond achter op zebrapad?

Maandag 18 november 2019 omstreeks 17:00 uur is er een vrouw aangereden op het zebrapad aan de 1e Heulbrugstraat in Spijkenisse. Ze raakte gewond en de auto reed door. We zijn op zoek naar de bestuurder van de auto.

Omschrijving

Een zwangere vrouw stak die middag over op het zebrapad en werd voorgelaten door een auto van links, maar vervolgens kwam er ook een auto van rechts, die de vrouw aanreed. Hierbij kwam ze te val en brak hierbij haar kuitbeen op twee plaatsen. Ze wordt nog steeds behandeld en is al drie keer geopereerd. We zijn uiteraard op zoek naar de bestuurder/ster van de auto..

Wie heeft er die maandagmiddag rond 17.00 uur iets gezien van de aanrijding, of is de vrouw te hulp geschoten en heeft mogelijk meer informatie? Het was die middag rond 17.00 uur al donker, maar misschien zijn er toch mensen die iets weten en ons nog niet hebben gesproken. Info? Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.