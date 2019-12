Wie herkent verdachte van brand(en) Hillegersberg?

Zowel vrijdag- als zaterdagnacht was het raak in het Rotterdamse Hillegersberg. Er woedden deze nachten drie branden, waarbij bij twee branden omwonenden in gevaar zijn gekomen. Bij een van de branden zijn camerabeelden gemaakt waarop een verdachte te zien is. We zijn dringend op zoek naar deze man. Wie herkent hem?

Omschrijving

In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 03.20 uur, brandde op de Straatweg een auto uit. Een gevel van een nabijgelegen woning raakte beschadigd. De slapende bewoners zijn door agenten gewaarschuwd en uit de woning gehaald. Een klein uur later rond 04.15 uur kregen de hulpdiensten een melding dat op de Willem van Hillegaersbergstraat een container en aanhanger in de brand stonden. Deze konden gelukkig snel geblust worden.

In de vroege zondagochtend van 22 december, rond 05.00 uur, viel opnieuw een melding van een brand. Dit keer op de Prins Bernhardkade, eveneens in Hillegersberg. Dit keer stonden een auto, scooter en twee fietsen in brand. De vlammen sloegen tegen de woning waardoor de ramen zijn gesprongen. De bewoners werden door de brandweer geëvacueerd.

Heeft u meer informatie?

Gezien de aard van de branden en locatie houdt de politie er rekening mee dat de branden zijn aangestoken door dezelfde persoon of personen. De politie onderzoekt de zaken maar kan uw hulp goed gebruiken. Herkent u de man op de beelden? Heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Neem alstublieft contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Dat kan via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.