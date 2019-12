Auto-inbrekers slaan dubbelslag in parkeergarage

Twee mannen sloegen op donderdag 3 oktober 2019 hun slag in de parkeergarage Theaterpein in Terneuzen. Ze braken in twee auto’s in en namen er waardevolle spullen uit mee.

Omschrijving

Op bewakingsbeelden is te zien dat het duo via de ingang aan de Nieuwstraat binnenkomt rond 18.30 uur. Ongeveer een kwartier later gaan ze naar buiten met bezittingen van het eerste slachtoffer. Drie minuten later zijn de twee mannen terug. Mogelijk hadden ze de tweede auto waarvan ze een ruit zouden intikken al op het oog, want ze zijn deze keer veel sneller klaar: na zo’n vier minuten al verlaten ze met de tweede buit de parkeergarage.

De daders lijken sommige camera’s te hebben gespot, maar andere niet. Dus al doen ze bij de entree hun best om hun gezicht te verbergen, ze zijn alsnog duidelijk in beeld in het trappenhuis. Het is goed mogelijk dat het duo vaker toeslaat, ook op andere plekken in het land.